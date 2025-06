Menina de 9 anos perde dedos dos pés após ataque de piranhas

Uma menina de 9 anos teve parte dos dedos de um dos pés arrancada após ser atacada por piranhas enquanto brincava em um lago.

O caso aconteceu no último fim de semana em Caldas Novas, Goiás. Segundo testemunhas, a criança estava sentada em um deck de madeira com os pés submersos quando sentiu uma dor intensa. Ao retirar o pé da água, notou que havia perdido parte dos dedos, arrancados por um dos peixes.