Agora: Dutra fica travada em São José após acidente

Um acidente envolvendo dois veículos causa lentidão no trânsito da Via Dutra, em São José dos Campos, na noite desta quarta-feira (11). A colisão foi registrada por volta das 17h30, no quilômetro 149 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.

Os carros envolvidos permaneceram parados no meio da pista, o que comprometeu o fluxo de veículos no trecho. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.