Embraer e Airbus disputam megacontrato de 100 jatos com a AirAsia

A Embraer e a Airbus estão travando uma disputa estratégica por um dos maiores contratos da aviação regional dos últimos anos: a encomenda de 100 jatos pela companhia malaia AirAsia. A decisão será anunciada na próxima semana, durante o Paris Air Show, tradicional salão da indústria aeronáutica.

O contrato envolve aeronaves de fuselagem estreita, com destaque para os modelos Airbus A220 e Embraer E2. O valor de tabela das aeronaves gira em torno de US$ 81 milhões (A220) e US$ 46 milhões (E2), mas negociações envolvendo grandes volumes costumam incluir descontos expressivos.