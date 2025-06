Sertanejo é gênero preferido por 20% em SJC; rock tem 12,8%

Qual é o gosto musical do morador de São José dos Campos?

Foi essa uma das perguntas feitas pelo levantamento OVALE/Ágili Pesquisas, que mostrou que o sertanejo é o gênero mais popular entre os joseenses.

