Pesquisa OVALE: Timão tem 24% da torcida em Taubaté; SP tem 15%

Qual é o time do coração do torcedor em Taubaté?

Levantamento OVALE/Ágili Pesquisas mostrou que o Corinthians é o clube mais popular entre os taubateanos.

