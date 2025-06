Grávida de 17 anos é morta após postar foto do ultrassom do bebê

Grávida, a adolescente Isabele Bonfim, de 17 anos, foi morta com um tiro na cabeça poucos dias depois de postar, emocionada, uma foto olhando para o ultrassom do bebê que esperava.

O caso aconteceu na cidade de Rio Branco do Sul (PR). O namorado da jovem, identificado como Ruan dos Santos Martins, está foragido e é suspeito de envolvimento em outros homicídios.