Construtora lança concurso para fachada de empreendimento em SJC

Com o conceito “onde a arte e a natureza se encontram”, o projeto será localizado a 200 metros do Parque da Cidade Roberto Burle Marx, um dos espaços mais emblemáticos de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Construtora MVituzzo, de São José dos Campos, lançou um concurso cultural para a escolha da fachada artística do Art Paisage, novo empreendimento que será lançado no bairro Santana, na região norte da cidade.

Este será o primeiro empreendimento da cidade com fachada cocriada com a população. Segundo a construtora, trata-se de um “marco na valorização da participação cidadã no desenvolvimento urbano”.

O concurso propõe que os participantes escolham uma das três propostas de pintura artística de fachada e respondam com uma frase original à pergunta: “Por que o bairro Santana é o lugar onde a arte e a natureza se encontram?”. A frase mais criativa será premiada. O prazo para participar vai até 17 de julho, e o resultado será divulgado no dia 24 de julho.

“Além de reforçar os vínculos entre o novo empreendimento, a paisagem urbana e o bairro de Santana, o Art Paisage valoriza a conexão com a natureza local. Do empreendimento, será possível apreciar a beleza do parque e da Serra da Mantiqueira; e, para quem estiver no parque ou nos arredores, será possível visualizar as fachadas artísticas dos prédios, que se tornarão parte do cenário da cidade”, informou a construtora. “A proposta é integrar arquitetura, arte e natureza de forma harmoniosa, criando um novo ponto de referência cultural para São José dos Campos”.

Prêmio.