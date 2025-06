Saiu para comprar drogas e matou o ex-namorado da companheira

Saiu para comprar drogas e, após discussão e briga, matou o atual ex-namorado de sua companheira.

O caso aconteceu no início do mês, em Sarzedo (MG), quando Gilliard Barros Silva, de 36 anos, matou Robson Lopes Fraga, de 41 anos, com um pedaço de cerâmica.

Gilliard foi ao bairro Brasília, para comprar drogas, e foi abordado por Robson, que estaria com ciúmes e teria feito ameaças.