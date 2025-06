‘Não matou, só enterrou o corpo’, diz advogado de ex de Mariana

“Ele não matou, só enterrou o corpo (de Mariana)”, disse o advogado de Luiz Felipe da Silva de Moura, de 31 anos, preso pela morte de Mariana da Costa Nascimento, 28 anos, cujo corpo foi encontrado enterrado na zona rural de Taubaté.

Luiz Felipe permanece preso, depois da audiência de custódia em Taubaté. O advogado criminalista Hélio Barbosa, que representa o suspeito, afirmou que seu cliente não cometeu feminicídio contra Mariana.