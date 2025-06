Após ouvir gritos, PM prende homem que batia na mulher em SJC

Após ouvir gritos de socorro, policiais militares prenderam um homem que estava agredindo uma mulher em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (10), por volta das 19h, no bairro Jardim Telespark. Os policiais foram acionados para atender um pedido de socorro e ao chegarem ao endereço, ouviram gritos vindos da casa.