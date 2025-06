Pedreiro é soterrado por barranco e fica em estado grave no Vale

Equipes da Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, atuaram na retirada da vítima do local de risco. O homem foi socorrido em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A equipe da Defesa Civil municipal permanece no local e realiza vistoria técnica na obra, com o objetivo de averiguar as causas do acidente e uma possível interdição.