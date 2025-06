Advogado de calcinha é preso espiando fiéis no banheiro de igreja

Um advogado foi preso após ter sido flagrado escondido observando mulheres no banheiro de uma paróquia, em Anápolis (GO), na última segunda-feira (9). O homem, de 42 anos, usava uma calcinha e estaria com o pênis ereto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu no banheiro da Paróquia São Francisco de Assis. O caso foi denunciado por uma fiel, que foi ao banheiro e notou que o advogado estava escondido em um box, olhando por uma janela. Com medo, a mulher chamou a segurança da igreja, que encontrou e deteve o suspeito, que vestia roupas íntimas femininas.