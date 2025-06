Servidores de São Sebastião entram em greve por reajuste salarial

Em nota, a Prefeitura de São Sebastião disse que mantém diálogo aberto, respeitoso e permanente com o sindicato, reforçando seu compromisso com a transparência e a valorização da categoria, dentro da responsabilidade fiscal.

Além disso, a administração municipal informou que já foi encaminhada ao sindicato uma proposta oficial de recomposição parcial de benefícios. No entanto, a publicação do decreto oficial ainda aguarda o aceite formal da proposta por parte do sindicato.

O executivo ainda disse que uma nova reunião com o sindicato já está sendo agendada, com a participação da equipe da prefeitura e de representantes do funcionalismo, com o objetivo de construir, de forma conjunta, uma solução definitiva e equilibrada para o impasse.