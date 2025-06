Parque Reino das Águas Claras será revitalizado em Pinda

Trata-se de um ativo com alto potencial turístico e forte sinergia com os parques estaduais de Campos do Jordão e Capivari, já concedidos à iniciativa privada.

Com o intuito de ouvir a população, o governo de São Paulo realizou duas audiências públicas, nos dias 19 e 20 de maio, sendo a primeira presencial, em Campos do Jordão, e a segunda online, permitindo maior participação da sociedade. Além das audiências, está aberta até o dia 23 de junho a Consulta Pública do projeto.

Nesse período, cidadãos, empresas e especialistas poderão enviar contribuições para o aprimoramento da proposta, cuja publicação do edital está prevista para o segundo semestre de 2025. Mais informações, incluindo a documentação técnica e as orientações para participação, estão disponíveis no site da SPI.