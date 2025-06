Após confessar crime, ex muda versão e diz que enterrou Mariana

O crime.

Mariana foi vista pela última vez em um bar localizado na cidade de Taubaté, por volta das 21h do último domingo (8). Ela informou à mãe e à irmã que estava no local e teria tido um desentendimento com Luiz Felipe, o que culminou no seu desaparecimento. Ela prometeu retornar para sua residência, mas não apareceu.

Na manhã de segunda-feira (9), os familiares de Mariana começaram a se preocupar com o desaparecimento, uma vez que ela não atendia as ligações e mensagens, gerando suspeitas sobre seu paradeiro. O boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado pela irmã da vítima.

Com o registro, a Polícia Civil de Taubaté iniciou as investigações. Durante a apuração, os policiais conseguiram rastrear o trajeto do carro de Luiz Felipe, que fazia um trajeto anômalo próximo à Estrada Municipal Doutor José Luiz Cembranelli.