VÍDEO: Casal com Alzheimer é achado por drones após desaparecer

Um casal de idosos com Alzheimer, desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (9), foi localizado na terça-feira (10) em Leganés, região metropolitana de Madri, na Espanha.

Eles haviam saído para uma caminhada e acabaram se perdendo, sem conseguir retornar para casa. A família notificou a polícia e informou sobre o estado de saúde dos dois.