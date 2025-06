VÍDEO: Turista é presa por engano nos EUA e filha fica sozinha

O caso aconteceu na última semana em Nova York, nos Estados Unidos, e chamou atenção pela condução policial.

Javiera Andrea, uma turista chilena, foi presa por engano enquanto policiais tentavam localizar suspeitos de um assalto na região. Segundo a corporação, houve uma confusão de identidade.