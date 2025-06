Clássico do Vale: 1.500 ingressos antecipados vendidos

As vendas começaram na semana passada e acontecem até o dia do jogo. Essas parciais foram divulgadas pela diretoria do clube na manhã desta quarta-feira (11). E não computam os ingressos dos visitantes, que tiveram as vendas iniciadas ontem em Taubaté.

O São José já vendeu 1.500 ingressos para o Clássico do Vale contra o Taubaté, domingo (15), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na abertura da Copa Paulista de 2025.

Atualmente, os ingressos para a torcida do São José custam R$ 30 para as arquibancadas e R$ 50 para as cadeiras. Já a torcida do Taubaté paga R$ 30 para ingressos na arquibancada do setor de visitantes.

As vendas acontecem desde o dia 2 de junho nas lojas Oscar no site saojose.soudaliga.com.br. E, para a torcida do Burrão, as vendas tiveram início nesta quarta-feira (10), na Loja do Burro, localizada no Via Vale Shopping. Os bilhetes estarão disponíveis até às 16h do próximo sábado (14), véspera da partida.