Morre o professor Luzimar Gouveia, da Unitau, aos 63 anos

Morreu aos 63 anos o professor e mestre Luzimar Goulart Gouveia, que lecionava na Unitau (Universidade de Taubaté). A causa da morte não foi divulgada.

Segundo a universidade, que publicou uma nota lamentando a morte do professor, Luzimar foi egresso do curso de Letras da Unitau, onde também se dedicou, por 36 anos, a diversas funções, sendo a principal delas como docente no Departamento de Ciências Sociais e Educação, no mesmo curso de formação, nas disciplinas de Portugues, Inglês e Literatura.