São José Futsal visita o Praia Clube e mira 1ª vitória na LNF

O São José Futsal visita o Praia Clube na noite desta quinta-feira (12), a partir das 20h30, na Arena G3, em Uberlândia, pela primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, vem de empate em casa contra o Jaraguá, por 1 a 1. Embora não tenha ainda vencido na competição nacional, deixou o torcedor mais animado por conta da atuação competitiva contra um dos favoritos ao título.