‘Perdi essa batalha’, diz mãe de jovem morto em acidente no Vale

O jovem Mário Luís dos Santos Junior, de 22 anos, morreu nessa terça-feira (10), em Guaratinguetá, após mais de 20 dias internado em estado grave por causa de um acidente de moto. O corpo do rapaz será enterrado às 10h desta quarta-feira (11), no Cemitério Municipal do Pedregulho, em Guaratinguetá.

Mário estava na garupa da moto com um amigo quando aconteceu o acidente, em 19 de maio. O condutor da moto morreu em decorrência dos ferimentos.