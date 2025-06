Pastel de barata? Adolescente encontra inseto vivo no recheio

Uma adolescente de 17 anos encontrou uma barata viva dentro do pastel que consumia, nesta segunda-feira (9). A situação gerou revolta e levou à prisão do responsável pelo local, que foi interditado.

O caso ocorreu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A jovem estava acompanhada da mãe quando fez imagens do alimento já mordido e com fragmentos do inseto entre os recheios. Em vídeo, ela demonstra desespero ao identificar mais de uma barata no interior do pastel.

