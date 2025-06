Matador com máscara do 'Panico' executa barbeiro em São José

Juliano Guzmão Leme, de 19 anos, foi morto a tiros na última semana enquanto trabalhava em sua barbearia no bairro Jardim São José, em São José dos Campos. O crime, que chocou familiares, amigos e a comunidade local, ocorreu no momento em que o jovem cortava o cabelo de um cliente. O atirador, que usava uma máscara semelhante à do personagem do filme “Pânico”, invadiu o estabelecimento e efetuou os disparos à queima-roupa.

Juliano era barbeiro desde os 14 anos e havia realizado o sonho de abrir o próprio negócio há poucas semanas. Ele também era pai de um menino de pouco mais de um ano e aguardava, com a esposa, a chegada da segunda filha, prevista para nascer no próximo mês. A criança se chamará Ísis, nome escolhido em homenagem à avó paterna.