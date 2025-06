Com campeão estadual, Taubaté anuncia mais 5 reforços nesta terça

Com passagem recente pelo Catanduva, onde se destacou na campanha da Série A3, Udson, de 28 anos, chega para reforçar a lateral do Alviazul. Formado nas categorias de base do Atlético-MG, o jogador acumula experiências em equipes paulistas como Santo André, Barretos e Penapolense, além de passagens por clubes de outros estados.

Para o meio-campo, o Taubaté aposta na experiência de Rafa Marcos, de 26 anos, campeão brasiliense pelo Gama nesta temporada. Com trajetória marcada por títulos regionais e uma conquista da Série D em 2021, ele defendeu o Rio Claro na Série A2 do Paulistão no ano passado. Também chega para o setor o jovem Robert, de 23 anos, formado no Grêmio. Após passagem pelo Bangu no Campeonato Carioca de 2023, o meia foi um dos destaques da Inter de Bebedouro na Série A4 deste ano.

No ataque, o clube contratou Rick Sena, de 27 anos, jogador formado nas categorias de base do Cruzeiro e com ampla experiência internacional. Capaz de atuar pelos dois lados do campo, ele retorna ao futebol paulista como aposta para o setor ofensivo. Já Éric, de 25 anos, chega credenciado por uma boa campanha no Campeonato Roraimense, onde marcou cinco gols em sete jogos. Revelado pelo Náutico, o atacante também teve passagem pelo Ceará.

Os cinco reforços já treinam com o grupo há cerca de um mês e estão à disposição para a estreia do Taubaté na Copa Paulista, marcada para o próximo domingo (15), às 15h, contra o São José, no estádio Martins Pereira. O clube ainda deve divulgar, nos próximos dias, os demais nomes que compõem o elenco para a competição.