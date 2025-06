VÍDEO: Ataque a tiros em escola deixa 10 mortos e feridos

A polícia do estado de Estíria, onde a cidade está localizada, confirmou as 10 mortes, incluindo o atirador, e afirmou que há "vários" gravemente feridos, mas sem especificar o número. A prefeita de Graz, Elke Kahr, chamou o ataque de "tragédia horrível" e afirmou que adultos e estudantes estão entre os mortos, e que diversas vítimas foram levadas ao hospital.

Um ataque a tiros em uma escola na Áustria, nesta terça-feira (10), deixou 10 mortos e diversos feridos, segundo autoridades austríacas e a mídia local. Policiais, unidades especiais e helicópteros foram enviados para responder ao incidente, ocorrido na cidade de Graz, no sudeste do país e a cerca de 140 km da capital Viena.

O Ministério do Interior também confirmou o ataque, ocorrido por volta das 10h no horário local (5h em Brasília). A polícia austríaca disse ter controlado a situação no local e que o autor do ataque, um ex-aluno, agiu sozinho e teria tirado sua própria vida.

O chanceler austríaco, Christian Stocker, chamou o ataque de "hediondo" e "tragédia nacional". "Este é um dia sombrio na história de nosso país", disse Stocker em coletiva. Já o presidente, Alexander Van der Bellen, falou em "horror que atinge o coração" da Áustria.

A agência de notícias austríaca APA afirmou que 10 pessoas morreram no ataque. Citando a polícia local, a emissora estatal "ORF" informou que várias pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas alunos e professores. O jornal "Kronen Zeitung", um dos maiores da Áustria, reportou 10 feridos.