'Te mato se falar', diz pastor após 3stupr0 de criança de 7 anos

Um homem de 33 anos condenado a 35 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso na última sexta-feira (6), após anos foragido.

O crime, cometido contra a própria sobrinha de apenas sete anos, ocorreu em 2011 e só foi denunciado uma década depois, quando a vítima rompeu o silêncio.