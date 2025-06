Dona Laura, a ‘Tia da Merenda’, morre aos 76 anos em Jacareí

Morreu nesse domingo (8), aos 76 anos, Laura Canato Borduchi, mais conhecida como Dona Laura, a ‘Tia da Merenda’ de escolas de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada. Ela deixa filhos e netos.

O corpo de Dona Laura foi velado no Campo das Oliveiras no Parque Meia Lula, em Jacareí. O sepultamento está marcado para 13h30 desta segunda-feira (8), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, também em Jacareí.