Homem é abordado pela PM, engole 10 papelotes de cocaína e morre

Um homem foi abordado pela polícia, engoliu 10 papelotes de cocaína e morreu.

Após ingerir os papelotes de cocaína, o homem foi levado ao hospital e acabou sendo internado, morrendo no dia seguinte. O caso aconteceu no Distrito Federal, na última quarta-feira (5), e está sendo investigado pela polícia.