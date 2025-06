VÍDEO: Pancadaria entre árbitro e jogadores em partida do Sub-17

A partida era válida pela 10ª rodada do torneio e envolveu os times do São Paulo FC Social Menores e Esporte Clube Banespa.

Um vídeo mostra o momento em que um dos jogadores de um time que atua com o uniforme do São Paulo se aproxima, dá uma cabeçada no árbitro que, em seguida, desfere um forte tapa no rosto do atleta.

A partir de então, outros atletas da equipe e os demais integrantes da arbitragem iniciam uma violenta briga, com voadoras, socos e pontapés. Garotos do outro time também se envolvem na confusão. Pessoas que acompanhavam a partida do outro lado do alambrado tentam apartar a briga, sem sucesso.

Procurado pela reportagem do portal Metrópoles, o departamento de Comunicação do São Paulo Futebol Clube informou que o time em questão foi montado por sócios, mas sem nenhum vínculo oficial com o clube — e que vestia um uniforme antigo da equipe.