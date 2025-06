Acerto de contas no mundo do crime resulta em 42 anos de prisão

Homem envolvido em duplo assassinato cometido no ano de 2022, em Ubatuba, foi condenado a 42 anos e 8 meses de prisão, pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (5).

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o criminoso e mais um homem mataram uma das vítimas com ao menos sete tiros em um bar no bairro Vale do Sol, enquanto a outra foi alvejada com cerca de 20 disparos dentro de uma barbearia situada em Umuarama.