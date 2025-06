Economia regional forte com cadeias produtivas bem estruturadas

A força econômica do estado de São Paulo já é amplamente conhecida. Somos a terceira maior economia da América Latina, representando um terço do Produto Interno Bruto nacional, de acordo com dados do IBGE. A riqueza e a pluralidade se manifestam em cada região paulista, por meio de vocações locais que moldam as características do nosso estado. Já tive a oportunidade de visitar e conhecer de perto quase 400 cidades (eu vou aos 645 municípios), conversando com o setor produtivo, empresários e o Poder Público local para discutir os desafios e oportunidades de cada região. A conclusão é clara: temos potencial para mais.

Uma das medidas adotadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi organizar e fortalecer elos econômicos que, até então, estavam desconectados ou com problemas de governança. Foi assim que nasceram as Cadeias Produtivas Locais (CPLs), substituindo os antigos Arranjos Produtivos Locais, por meio do programa SP Produz.

Mas por que isso importa?