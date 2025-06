Major mata filho de 10 anos e ex-cunhado, depois é morto pela PM

Tragédia.

Um policial militar aposentado matou o próprio filho, de 10 anos, e seu ex-cunhado, após manter a família refém. Depois do crime, ele morreu em uma troca de tiros com policiais militares.

O caso aconteceu na noite de sábado (7), em Maceió (AL). O autor do crime foi identificado como Pedro Silva, de 58 anos, major da reserva da PM.