Jovem da região diz que pode perder casa por dívidas com apostas

Uma jovem confeiteira de 20 anos, moradora de São Sebastião, disse que pode perder a casa da mãe por causa de dívidas com apostas online. Ela também afirmou estar sendo "perseguida e ameaçada" em razão das dívidas.

Ela lançou uma vaquinha online para arrecadar R$ 50 mil e pagar as dívidas. A jovem contou que está sendo ameaçada e que pode ter a casa da família tomada pelos credores.

