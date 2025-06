Sertanejo Léo é ferido após ser atingido por chamas em show; VEJA

O sertanejo Léo, da dupla com Raphael, ficou ferido depois de ser atingido por chamas lançadas por uma máquina de efeitos especiais durante um show em Pontal, no interior de São Paulo, na madrugada de domingo (8).

O cantor compartilhou um trecho do momento nas redes sociais e, depois, tranquilizou os fãs.