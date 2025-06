Carros pegam fogo em Taubaté e polícia apura se ato foi criminoso

Três carros foram incendiados em Taubaté, no final da tarde de domingo (8), e a Polícia Civil investiga se incêndio foi criminoso. O fogo ocorreu em um terreno na rua José Vicente de Oliveira, no bairro da Estiva, por volta de 17h50. No local, havia 15 carros, dos quais três pegaram fogo: uma Belina, um Kadett e um Xsara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados para a ocorrência e, chegando ao local, encontraram os bombeiros em ação. Os policiais levantaram informações e apuraram que o terreno é alugado por um homem, que trabalha na compra e venda de veículos.