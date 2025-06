Em SJC, 52% dos homicídios ocorrem por brigas e motivo fútil

Do total de 23 homicídios, 13 aconteceram em via pública (56,52%) e sete em residência (30,43%), com dois casos em estabelecimentos comerciais (8,69%) e um indeterminado.

As vítimas foram preferencialmente homens (16 / 69,56%), com idade entre 25 e 39 anos – 35-39 anos (5 / 21,73%), 30-34 anos (4 / 17,39%) e 25-29 anos (4 / 17,39%) –, e brancos (17 / 74%). Quatro dos mortos eram pardos (17,39%).

O horário entre 18h e meia-noite foi o de maior incidência nos homicídios do ano passado em São José, com oito dos 23 crimes (34,78%), seguido do intervalo entre meia-noite e 8h, com seis mortes (26%).