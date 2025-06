Homens são presos por violência doméstica e porte de arma em SJC

Dois homens foram presos pela Polícia Militar em São José dos Campos, no final de semana, por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram nas regiões sul e sudeste da cidade.

No sábado (7), equipe de policiais militares do 46º BPM/I foi acionada via Copom para ocorrência de violência doméstica pelo bairro Jardim Mesquita.