PERIGO: Incêndio atinge casa na região sudeste de São José

Uma casa na região sudeste de São José dos Campos foi atingida por um incêndio nesse domingo (8), por volta de 16h, mobilizando o atendimento do Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A equipe foi acionada para incêndio em residência, em uma casa térrea, na rua Fênix, no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José.