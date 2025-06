'Ela era um tesouro'; mãe faz relato emotivo sobre a filha

O que aconteceu com Alice

Alice começou a apresentar sintomas gripais no último domingo (1º) — febre, tosse e dores no corpo. Procurou atendimento no Hospital da Vila Industrial, onde foi medicada e liberada. Mesmo ainda com dores, iniciou um novo emprego na terça-feira (3). Na quinta-feira (5), retornou ao hospital reclamando de falta de ar e dores no peito. Segundo a família, além da demora na realização de exames mais específicos, a jovem recebeu medicamentos contraindicados por causa de alergias previamente conhecidas.

Ainda debilitada, foi liberada mais uma vez, mas desmaiou na recepção do hospital. Exames apontaram queda de pressão e saturação, e só então ela foi transferida à emergência. Uma tomografia revelou um quadro grave de pneumonia com sangramento pulmonar. Intubada e em estado crítico, Alice sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O atestado de óbito indica que a jovem morreu por choque séptico, decorrente de síndrome inflamatória, insuficiência respiratória aguda e infecção aguda da via aérea.