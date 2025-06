São José perde para o Santos e pode ser rebaixado neste domingo

O São José perdeu por 4 a 0 para o Santos na tarde deste domingo (8), no Centro Esportivo João do Pulo, em São José dos Campos. Esse jogo valeu pela sexta rodada do grupo A da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Assim, as Meninas da Águia, sob comando do técnico Adilson Galdino, seguem a sina de ainda não somarem ponto no torneio, onde rumam de forma melancólica para o rebaixamento à Série A-3 nacional.