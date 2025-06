Duas pessoas são socorridas após acidente em rodovia no Vale

Um acidente de trânsito envolvendo pelo menos cinco veículos, registrado por volta das 13h40 deste domingo (8), mobilizou equipes de resgate na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), nas proximidades de Santo Antônio do Pinhal, região da Serra da Mantiqueira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 73 anos apresentava dores no tórax e foi socorrida pela equipe de Campos do Jordão. Já um homem de 65 anos teve ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.