Homem tenta fuga de cinema em SJC após matar vizinho a tiros

Um homem foi preso na tarde deste domingo (8), após cometer uma sequência de crimes em São José dos Campos, que incluiu um homicídio, roubo de veículos com retenção de vítima e porte ilegal de arma de fogo. O caso movimentou equipes de segurança, como a PM, o helicóptero Águia, a Guarda Municipal, com a Gtam (Grupo Tático com Motos) e deixou moradores assustados com a sequência cinematográfica.

A ocorrência teve início por volta das 12h40 na rua Caparaó, no bairro Jardim Ismênia. Segundo a Polícia Militar, uma ligação para o 190 relatou disparos de arma de fogo em via pública. No local, os policiais encontraram um homem de 59 anos já alvejado e em óbito. Testemunhas informaram que o crime teria sido motivado por uma desavença entre vizinhos.