URGENTE: acidente com 5 carros para rodovia do Vale

Um engavetamento envolvendo cinco veículos causou lentidão na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) na tarde deste domingo (8), na altura de Santo Antônio do Pinhal, trecho que liga o Vale do Paraíba à Serra da Mantiqueira.

O acidente ocorreu na pista de descida da serra, no sentido Taubaté. Imagens registradas no local mostram um dos carros com a parte dianteira totalmente destruída, além de outros quatro veículos danificados. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos.