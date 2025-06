Homem é morto com golpes de foice na região

Um homem de 44 anos foi encontrado morto com sinais de extrema violência na noite de sábado (7), no bairro Vale do Sol, em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime ocorreu por volta das 23h40 e foi registrado após moradores acionarem a Polícia Militar informando uma possível agressão em via pública.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o corpo da vítima caído na rua, com ferimentos graves. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem apresentava um corte profundo próximo à orelha direita e afundamento no lado esquerdo do crânio, indicando agressões com objeto cortante e contundente.