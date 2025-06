Homem encontrado morto em São José tinha sinais de violência

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h40 e preservou o local até a chegada das equipes da Polícia Técnico-Científica e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC).

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga um homicídio ocorrido na manhã deste domingo (8), após o corpo de um homem ser encontrado com sinais de violência e carbonização na Avenida Porto Real, no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade.

De acordo com a perícia, a vítima apresentava fratura na perna esquerda, lesão na região posterior do crânio — possivelmente causada por um objeto cortante e contundente — e indícios de que teve as mãos amarradas. O corpo foi encontrado carbonizado, o que dificultou a identificação imediata.

A vítima, do sexo masculino, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetida a exames necroscópicos. Como as mãos estão comprometidas, a identificação será tentada por meio de tatuagens. Caso não seja possível, será realizado exame de DNA.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, com autoria ainda desconhecida. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo crime.