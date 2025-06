URGENTE: Vale do Paraíba recebe alerta de chuva forte

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, às 12h38 deste domingo (8), um alerta específico para o Vale do Paraíba sobre o avanço de um sistema de instabilidade que deve provocar chuvas intensas nas próximas horas. O aviso, enviado por mensagem aos moradores da região, reforça a necessidade de cautela diante do risco de tempestades, acompanhadas de raios, ventos fortes e, em pontos isolados, queda de granizo. Em São José dos Campos, por volta das 12h30 chovia forte em algumas regiões.

A comunicação emergencial destacou que as chuvas já se aproximavam do Vale no início da tarde e poderiam atingir com maior intensidade cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e outras áreas da região leste do estado. A previsão é válida até segunda-feira (9), com possibilidade de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores, principalmente em áreas historicamente vulneráveis.