Indígenas organizam protesto em São Sebastião; entenda

Aprovado em votação simbólica no plenário do Senado no último dia 28 de maio, o PDL 717/24, de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), visa sustar decretos de homologação das terras indígenas Morro dos Cavalos, do povo Guarani Mbya, e Toldo Imbu, do povo Kaingang, ambas localizadas em Santa Catarina. Além disso, o projeto também revoga o artigo 2º do decreto 1.775/1996, que estabelece as normas para o processo administrativo de demarcação de terras indígenas no país.

A proposta, que já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no mesmo dia, agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Lideranças indígenas e entidades de defesa dos direitos originários alertam que a medida, se confirmada, pode inviabilizar novas demarcações e abrir precedentes para a revisão de áreas já reconhecidas.