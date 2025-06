Bairros seguem sem água após obras em adutora de Jacareí

Segundo a autarquia, a recuperação do sistema exigiu mais de 19 horas de trabalho ininterrupto. Em nota, o SAAE informou que o abastecimento na região leste “está em fase de normalização”, mas que ainda há bairros com fornecimento instável.

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Jacareí concluiu, neste domingo (8), os trabalhos de reparo em um trecho da adutora Altos de Santana, que se rompeu na madrugada de sábado (7) na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao estacionamento da loja Havan. O rompimento comprometeu o fornecimento de água para toda a região leste do município e para o distrito do Parque Meia-Lua, na zona norte.

A expectativa é que os bairros Vila Zezé e Conjunto São Benedito tenham o fornecimento totalmente restabelecido até as 13h deste domingo. No Parque Meia-Lua, o sistema já foi religado, com água chegando às residências, ainda que com pressão reduzida. A normalização total deve ocorrer ao longo do dia.

No entanto, o Jardim Califórnia enfrenta uma situação mais complexa. Durante a madrugada, uma falha impediu o acionamento da bomba responsável por abastecer o reservatório local. Equipes do SAAE estão no local realizando os reparos. Como o reforço previsto a partir de um poço da região também está indisponível devido a outra manutenção, a previsão de normalização no bairro foi estendida até as 20h.

Ainda de acordo com o SAAE, o sistema elevado do bairro Vila Branca poderá apresentar oscilações no abastecimento ao longo da tarde, devido ao nível crítico do reservatório. Essa instabilidade também pode afetar áreas mais altas do Jardim Califórnia e o bairro Rio Comprido. Apesar disso, o fornecimento de água está mantido nesses locais, sob monitoramento constante da autarquia.