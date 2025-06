Jovem da região perde tudo em jogos de azar e pede ajuda

Um vídeo gravado por uma jovem de 20 anos em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, vem ganhando atenção pela força do relato e pela gravidade do problema abordado: o vício em jogos de azar online. Identificada como Isabela, a jovem compartilhou, entre lágrimas, o drama vivido desde que se envolveu com apostas virtuais e acumulou dívidas que, segundo ela, ultrapassam R$ 47 mil — muitas delas contraídas com agiotas.

“Eu era confeiteira, tinha uma loja, morava com minha mãe adotiva, ajudava em casa. Sempre fui motivo de orgulho da família. Até conhecer o inferno dos jogos”, relata. O vício começou após Isabela ganhar uma quantia significativa em apostas. A sensação de vitória a levou a buscar mais ganhos fáceis, mas a ilusão logo se transformou em desespero.