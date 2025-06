Apostador de São José acerta 5 números na Mega-Sena

Duas apostas do Vale do Paraíba foram premiadas no concurso 2.873 da Mega-Sena, realizado no sábado (7). Entre os ganhadores, está um apostador de São José dos Campos, que fez um jogo simples na Loteca do Sorriso e acertou cinco dos seis números sorteados, garantindo um prêmio de R$ 44.356,88.

As dezenas sorteadas foram: 04 - 05 - 17 - 27 - 52 - 56. Nenhum apostador acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou, podendo chegar a R$ 61 milhões no próximo sorteio.